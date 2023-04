Handball

18:05 Uhr

Paukenschlag beim TSV Friedberg: Trainer Dittiger geht nach der Saison

Plus Trainer Andreas Dittiger verlässt die Handballer des TSV Friedberg am Saisonende. Sein Nachfolger ist gleichzeitig sein Vorgänger. So plant der Verein.

Paukenschlag bei den Friedberger Handballern. Beim Bayernligisten gibt es zur neuen Saison eine Veränderung auf der Trainerposition. Andreas Dittiger verlässt den Verein und übernimmt beim württembergischen Oberligisten TSG Söflingen. Sein Nachfolger ist gleichzeitig sein Vorgänger.

Udo Mesch wird zur kommenden Saison Trainer beim TSV Friedberg Foto: Christian Kolbert

Der neue Übungsleiter ist Udo Mesch. Mesch ist sowohl der Vorgänger als auch der Nachfolger Dittigers. Er kam während der Saison 2019/20 zum Verein und ersetzte die zurückgetretene Trainerin Christina Seidel. Doch seine Premierensaison wurde von Corona überschattet: Nach lediglich zwei Pflichtspielen wurde der Handballspielbetrieb erst unterbrochen und kurz darauf ganz abgebrochen. Mesch gewann seine Premiere in der Bayernliga gegen Erlangen-Bruck, verlor eine Woche später aber knapp in Anzing. Zwischen dem zweiten und dem dritten Pflichtspiel, für das er die Verantwortung in Friedberg tragen wird, werden dann gut dreieinhalb Jahre liegen.

