Platz zwei erobert: Kissinger Handballerinen setzen Siegesserie fort

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC nehmen gegen Göggingen Revanche und schieben sich auf Platz zwei. Die KSC-Männer müssen weiter auf den ersten Sieg warten.

