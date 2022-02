Pusch gibt Comeback bei Kissinger Derbysieg

Plus Die Landesliga-Frauen des Kissinger SC schlagen im Derby den TSV Aichach. Aufgrund von Personalmangel muss Melanie Pusch einspringen.

Dank eines 27:24-Erfolgs im Derby gegen den TSV Aichach bleiben die Handballerinnen des Kissinger SC im Rennen um die vorderen Plätze in der Landesliga Süd.