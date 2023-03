Handball

Revanche geglückt: Friedberger wahren mit Sieg Chance auf Klassenerhalt

Plus Den Handballern des TSV Friedberg gelingt die Revanche gegen Ismaning. Neben den Punkten ist noch eine andere Tatsache wichtig. Zwei Spieler sind entscheidend.

Von Domenico Giannino

Aufatmen bei den Friedberger Handball-Männern. Zum Auftakt der Rückrunde in der Bayernliga-Abstiegsrunde siegt der TSV mit 33:28 gegen den TSV Ismaning und revanchiert sich für die Niederlage in der Vorrunde. Dabei kommen die Gastgeber nur schwer in die Partie, trumpfen dann aber stark auf. Zwei Spieler sind entscheidend. Neben dem Sieg ist noch eine andere Tatsache wichtig.

Die punktgleichen Oberbayern hatten das Hinspiel mit 32:28 gewonnen, Friedberg war auf die Revanche aus. Doch anfangs rückten die Abwehrspieler des TSV nicht konsequent auf den Gästerückraum heraus. Der Innenblock verlor die Duelle, Ismaning schaffte einige einfache Tore. Nach einem 4:6 brauchte Friedberg bis zur elften Minute, um den 7:7-Ausgleich zu schaffen. Danach hatte sich die Defensive besser auf die Ismaninger Spielidee eingestellt. Vorne saßen auch die einfachen Würfe über das Tempospiel. In einer temporeichen Partie setzte sich Friedberg spätestens ab dem 11:9 immer weiter ab. Ismaning blieb in den letzten acht Minuten vor der Pause torlos. Die Hausherren nutzten das aus, besonders über das Tempospiel und Benni Bauer gelang es immer wieder, sich durchzusetzen. Das lag auch an den vielen guten Paraden von Torhüter Joachim Murgg, der so viele Gegenstöße einleitete. Zur Pause führte Friedberg schon mit 20:12.

