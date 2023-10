Richtungsweisendes Duell: Friedberg will Spitzenreiter stürzen

Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg müssen am Samstag beim Spitzenreiter Anzing ran. Die Kissinger Handballerinnen wollen ihre weiße Weste wahren.

Weiter geht es am Wochenende für die heimischen Handballmannschaften. Ein richtungsweisendes Spiel wartet am Samstag auf die Landesligamänner des TSV Friedberg. Die Kissinger Frauen wollen ihre weiße Weste wahren.

Ab 18 Uhr muss der TSV Friedberg beim SV Anzing, dem Tabellenführer der Landesliga Süd, ran. Die Oberbayern haben ihre ersten fünf Spiele allesamt gewonnen und sind bislang auf direktem Weg, zurück in die Bayernliga. Friedberg, das in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit dem SV runter in die Landesliga musste, ist mit drei Siegen aus seinen ersten vier Spielen als Dritter aber in Lauerstellung.

„Bislang hat Anzing fast alle seine Spiele sehr souverän gestalten können“, sagt Trainer Udo Mesch. „Das macht sie für mich auch zum Favoriten gegen uns. Wir haben nichts zu verlieren, doch diese Aufgabe ist sehr schwer. Unsere personelle Situation ist weiterhin nicht ideal. Es wird auf jeden Mannschaftsteil ankommen, da brauchen wir überall 100 Prozent.“ Friedberg hat weiterhin Personalprobleme. Laurin Günther wird zwar dabei sein, ist nach seiner längeren Verletzungspause aber noch nicht bei 100 Prozent. Hugo Häusler konnte unter der Woche aufgrund einer Erkrankung nicht voll mittrainieren.

Die Friedberger Zweite muss am Samstag zur HSG Lauingen-Wittislingen. Ab 19.30 Uhr wollen die TSV-Handballer ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksoberliga das nächste Erfolgserlebnis folgen lassen.

Handball: Kissinger Frauen wollen vierten Sieg

Am Sonntag ab 16.05 Uhr sind die Kissinger Handballerinnen bei der TSG Augsburg gefordert. Dann wird der Dritte der Bezirksoberliga versuchen, seine makellose Bilanz zu behalten. Der Start ist den Kissingerinnen gelungen. Mit dem Heimsieg gegen Gundelfingen bauten sie ihre Serie auf drei Siege aus den ersten drei Spielen aus. So viele hat die TSG nicht vorzuweisen: Die Augsburgerinnen waren bereits fünfmal im Einsatz und gewannen zweimal.

„Wir sind komplett und können sogar Hanna Neumeier wieder im Kader begrüßen, sie gibt ihr Comeback nach einer Verletzungspause“, sagt Trainerin Julia Rawein. „Wir wollen natürlich unsere weiße Weste verteidigen, sind aber gewarnt. Letzte Saison haben wir bei der TSG nur Unentschieden gespielt. Wir müssen den Kampf annehmen und dürfen nicht denken, dass es ein Selbstläufer wird.“

Die Kissinger Herren sind in der Bezirksoberliga am Samstag gefordert. Ab 20 Uhr sind sie beim TSV Göggingen zu Gast. Aus der guten Vorstellung gegen Haunstetten II wollen die Kissinger Selbstvertrauen schöpfen. „Wir gehen in Bestbesetzung in die Partie“, so Trainerin Patricia Hollerweger. „Wir müssen das schnelle Spiel von Göggingen unterbinden und dieselbe gute Rückzugsbewegung zeigen wie am letzten Sonntag. Da haben wir trotz der knappen Niederlage eine angemessene Leistung gezeigt, das wollen wir jetzt wiederholen. Aber gegen den Dritten sind wir trotzdem Außenseiter.“