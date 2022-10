Handball

vor 23 Min.

Harte Brocken: So wollen punktlose Handballteams endlich siegen

Gegen Landshut zeigten die Handballer des TSV Friedberg (schwarze Trikots) eine starke Leistung. Jetzt sollen am Samstag gegen Günzburg die ersten Punkte her. Dasselbe Ziel haben auch die Kissinger Männer beim Derby in Aichach.

Plus Die Männer des TSV Friedberg reisen zum Absteiger Günzburg. Die noch punktlosen Kissinger müssen zum Derby nach Aichach. Darf Torhüter Kraus eingreifen?

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Auf die Friedberger Bayernliga-Handballer wartet am Samstag ein ganz dicker Brocken. Für die Kissinger Männer gibt es das zweite Derby in Folge. In Aichach trifft der ersatzgeschwächte KSC auf einen früheren Friedberger. Die Kissingerinnen sind spielfrei.

