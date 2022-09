Schwieriger Start in die Saison für Friedberger Handballer

Der TSV Friedberg startet in die neue Bayernliga-Saison - und verliert beim Aufsteiger aus Ismaning. Nach einem guten Start ließ der Druck nach vorne nach.

Der Auftakt in die neue Bayernliga-Saison ist dem TSV Friedberg missglückt. Beim Aufsteiger aus Ismaning verloren die neu formierten Handballer mit 22:29 (13:15). Der Start in die Begegnung gelang dem TSV Friedberg. Nach knapp drei Minuten stand ein 3:0 für die Gäste auf der Anzeigentafel. Friedberg fand auch weiterhin Lösungen im Angriff und hatte Vorteile. Ismaning konnte erst einmal nur hinterherlaufen und musste sich bei seinem ersten Bayernligaspiel seit dem Aufstieg mit der Rolle des Jägers begnügen.

Friedberg startete gut in das Spiel

Doch trotz der guten Anfangsphase konnte sich Friedberg nicht absetzen. Das lag vor allem an der schwachen Abwehr, die nie Zugriff bekam. Besonders der Ismaninger Rückraum Mitte konnte das Angriffsspiel nach Belieben lenken. Seine Kreisanspiele oder Abschlüsse per Schlagwurf konnten von den Herzogstädtern nie wirklich gestoppt werden.

Ein weiteres Mal lag Friedberg noch mit drei Treffern vorne, aber auch das 10:7 nach 17 Minuten war nicht die Basis für eine längerfristige Dominanz. Nach dem Ausgleich zum 12:12 in der 23. Minute begann das Spiel zu kippen. Bis zur Pause schaffte der TSV nur noch einen weiteren Treffer. Erstmals mussten die Herzogstädter einen deutlicheren Rückstand hinnehmen. Zur Pause lagen sie mit 13:15 hinten.

Viele Fehler beim TSV Friedberg

Der Anschluss zum 16:17 nach 35 Minuten war dann das letzte Mal in dieser Partie, dass die Gäste in Schlagdistanz waren. Denn jetzt leisteten sie sich zahlreiche Fehler im Angriff und entwickelten kaum noch Torgefahr. In den nächsten 13 Minuten schaffte Friedberg nur noch zwei Tore. Der 18:23 Rückstand nach 48 Minuten war Ausweis der offensiven Harmlosigkeit des TSV. Ismaning musste gar nicht viel machen, die hohe Anzahl der technischen Fehler von Friedberg half den Gastgebern enorm.

Er ging mit einem deutlichen Rückstand in die letzten Minuten. Mit einigen unnötigen Zeitstrafen schwächten sich die Gäste selbst, so konnte keine Aufholjagd mehr gelingen. Nach einer ernüchternden zweiten Hälfte stand schließlich eine deutliche 22:29 (13:15) Niederlage zum Saisonauftakt bei Ismaning zu Buche. Trainer Andreas Dittiger zog folgende Bilanz: „Wir haben es nicht geschafft, über 60 Minuten eine konstante Angriffsleistung zu bringen. Mit dieser hohen Anzahl von technischen Fehlern wird es schwer, in der Bayernliga ein Spiel zu gewinnen. Umso ärgerlicher ist es, dass wir gut 20 Minuten lang die bessere Mannschaft waren. In der kommenden Woche wartet also Arbeit auf uns, ehe wir Haun-stetten zum Derby empfangen.“