22.04.2023

Schwung mitnehmen: Friedberg will Spitzenreiter stürzen

Kilian Weigl (am Ball gegen Bad Neustadt) und die Handballer des TSV Friedberg müssen am Samstag nach Anzing. Foto: Michael Hochgemuth

Plus Die Handballer des TSV Friedberg müssen zum Spitzenreiter der Abstiegsrunde nach Anzing. Was dem Außenseiter Hoffnung im Abstiegskampf macht.

Zum Tabellenführer der Bayernliga-Abstiegsrunde geht es für die Friedberger Handballer am Samstag ab 18 Uhr. Beim SV Anzing wird es schwierig für das Team von Trainer Andreas Dittiger. Was den Gästen Hoffnung macht.

Die Oberbayern haben nur ein Spiel verloren und gehören zu den Teams, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt schaffen werden. Im Hinspiel musste der TSV beim 26:38 die höchste Niederlage in der Abstiegsrunde hinnehmen. Aber die letzten Ergebnisse und Auftritte haben Hoffnung gemacht. Selbst gegen Teams, die in der Abstiegsrunde vor dem TSV platziert waren, konnten die TSV-Handballer zuletzt manchmal punkten. In Anzing jedoch sind die Friedberger krasser Außenseiter. „Wir fahren daher entspannt zum Tabellenführer, der Druck liegt bei Anzing“, sagt Trainer Andreas Dittiger.

