SG Friedberg-Kissing II gewinnt Krimi gegen Meitingen

In einem packenden Bezirksliga-Spiel setzte sich die SG Friedberg-Kissing II am Wochenende knapp mit 25:24 gegen den TSV Meitingen durch. Die Zuschauer in der Halle wurden mit einem temporeichen und umkämpften Spiel belohnt, in dem beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe agierten.

Nach einem starken Beginn beider Teams und einem frühen Treffer der Gäste glich die SG nur kurze Zeit später aus und brachte sich mit einem verwandelten Siebenmeter erstmals in Führung. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. In der zehnten Minute geriet Meitingen durch zwei Zeitstrafen in Unterzahl. Die SG nutzte diese Phase konsequent und erhöhte auf 7:4. Mit 17:13 ging es in die Halbzeitpause.

SG Friedberg-Kissing bewahrt gegen Meitingen Ruhe

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel hart umkämpft. Meitingen verkürzte auf zwischenzeitlich 20:18, doch die SG zeigte sich nervenstark und verteidigte ihre Führung mit Kampfgeist. In den letzten Spielminuten wurde es noch einmal spannend. Meitingen kam nach dem 24:23 in der 54. Minute nochmals gefährlich nahe, doch die SG bewahrte Ruhe und für die Gäste reichte es nicht mehr zum Ausgleich.

Mit einer starken Teamleistung und viel Einsatz sicherte sich die SG Friedberg-Kissing II die ersten zwei Punkte im ersten Spiel der Saison. Die geschlossene Mannschaftsleistung und das souveräne Spiel in Unterzahl waren am Ende entscheidend für den Heimsieg.

SG Friedberg-Kissing II: Ceribasi, Balleis (2), Lenz (8), Segmüller (4), Rother (7), Lukas, Büschel, Kerner (2), Grob (1), Kolbe (1), Weißenhorn, Kefer