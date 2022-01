So knapp: Friedberg gibt sicheren Sieg aus der Hand

Plus Im Derby beim TSV Haunstetten bestimmen die Handballer des TSV Friedberg die Partie. In Unterzahl fällt noch der Ausgleich. Der Coach ist dennoch zufrieden.

Erst in den Schlussminuten haben die Friedberger Handballer den Sieg im Derby beim TSV Haunstetten vergeben. Beim 24:24 (12:10) in der Bayernliga zeigten die ersatzgeschwächten Herzogstädter eine engagierte Leistung und fuhren einen mehr als verdienten Punkt ein.