Handball

vor 51 Min.

Tag des offenen Tores: Kissinger Handballer gehen im Derby unter

Plus Die Handballer des Kissinger SC kassierten im Derby beim TSV Aichach gleich 41 Gegentore. Die KSC-Frauen dagegen fahren den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein.

Von Domenico Giannino

Während die Handballer des Kissinger SC weiter sieglos sind, fuhren die Kissingerinnen den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein.

Beim 28:41 beim Derby beim TSV Aichach konnten die Männer ihre Schwächen in der Defensive nicht kompensieren. Vor dem Duell mit dem Spitzenreiter warnte Trainerin Patricia Hollerweger besonders vor zwei Akteuren. „Und wir haben weder Tim Porterfield noch Stefan Knittl defensiv jemals in den Griff bekommen“, ärgerte sich die Übungsleiterin. „Überhaupt war das in der Abwehr keine gute Vorstellung von uns. Gefühlt jeder Aichacher Angriff war ein Gegentor. 41 Tore darf man einfach nicht kassieren, das sind zu viele.“

