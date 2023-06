Handball

vor 55 Min.

Torjäger geht von Bord: Toptalent Kilian Weigl verlässt Friedberger Handballer

Plus Der A-Jugendliche Kilian Weigl war in der abgelaufenen Saison der Toptorjäger des TSV Friedberg. Nach dem Abstieg wechselt er zum Bayernligisten VfL Günzburg.

Artikel anhören Shape

Einen bitteren Abgang gibt es bei den Handballern des TSV Friedberg. Torjäger Kilian Weigl verlässt den Absteiger aus der Bayernliga und schließt sich dem VfL Günzburg an.

Die VfL-Verantwortlichen um ihren Sportlichen Leiter Fabian Schoierer hatten ihn als „Wunschspieler“ bezeichnet: Weigl sagte trotz einiger Angebote in Günzburg zu. Als A-Jugendlicher sorgte er bereits in der abgelaufenen Saison beim TSV Friedberg für Aufsehen, erzielte 164 Tore. In der Friedberger Handballschule durchlief er von den Minis bis zu den Bayernliga-Männern alle Stationen und schaffte es mit viel Trainingsfleiß von der Schwaben-Auswahl bis in den DHB-Kader.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen