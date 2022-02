Trotz Leistungssteigerung: Serie der Friedberger Handballer reißt

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg verlieren im Nachholspiel mit 28:33 beim Spitzenteam aus Lohr. Trainer Andreas Dittiger ist dennoch zufrieden.

Die Serie von zwei Spielen ohne Niederlage endete für die Bayern-Handballer des TSV Friedberg am Samstag. Mit 28:33 verloren die Herzogstädter ihr Auswärtsspiel beim TSV Lohr. Der ersatzgeschwächte Bayernligist musste damit die erste Pleite nach dem Neustart der Saison hinnehmen.