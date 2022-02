Trotz personeller Not: Kissinger Handballerinnen nehmen Revanche

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC bezwingen die HSG Würm-Mitte II und rücken auf Platz zwei vor. Ein Mannschaftsteil stellt die Weichen für den Sieg.

Die Kissinger Handballerinen siegten im ersten Spiel nach der Pause. Beim 21:19 (10:7) gegen die HSG Würm-Mitte II traten beide Teams ersatzgeschwächt an.