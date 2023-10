Trotz vieler Fehlwürfe: Friedberger Handballer melden sich erfolgreich zurück

Plus Die Handballer des TSV Friedberg gewinnen in der Landesliga Süd knapp und leisten Wiedergutmachung. Die Zweite feiert den ersten Saisonsieg.

Die Handballer des TSV Friedberg haben sich mit einem 33:31 (13:13) Heimsieg gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering zurückgemeldet. Damit gelang den Herzogstädtern Wiedergutmachung für die Heimpleite Ende September gegen Schwabmünchen. Durch den knappen Erfolg springt der TSV auf Rang vier der Landesliga Süd.

Unterpfaffenhofen-Germering agierte einerseits mit langen Ballstafetten, um die Abwehr einzulullen. Dann aber gingen die Gäste auch regelmäßig schnell ins eins-gegen-eins, um dies auszunutzen. Diese unorthodoxe Spielweise machte es dem TSV anfangs schwer, sich auf den Gegner einzustellen. Bis zum 7:7 nach 18 Minuten war die Partie ausgeglichen. Danach verbesserte sich die Abwehr. Vinzenz Altenweger im Tor hatte einen sehr guten Abend erwischt und konnte viele freie Würfe abwehren. Rasch war Friedberg mit 10:7 vorn, der Gegner nahm eine Auszeit. „Jetzt hatten wir in der Abwehr alles im Griff“, soTrainer Udo Mesch. „Im Angriff haben wir immer wieder gute Chancen liegen gelassen. Darum konnten wir uns auch nicht wirklich absetzen." Durch viele Fehlwürfe ging es mit 13:13 in die Halbzeitpause.