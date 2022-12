Verletzungen versauen Kissing eine mögliche Überraschung

Plus Die Handballer des Kissinger SC halten gegen den Primus Schwabmünchen lange gut mit. Dann kommt Verletzungspech dazu. Der TSV Friedberg II verliert ebenfalls.

Die Kissinger Handballer bleiben in der Bezirksoberliga weiter sieglos. Dabei hält das Schlusslicht gegen den Tabellenführer lange gut mit, ehe Verletzungspech hinzukommt. Der TSV Friedberg II verliert ebenfalls.