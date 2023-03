Verlieren verboten: Kissing und Friedberg mit letzter Chance auf Klassenerhalt

Plus Sowohl für die Handballer des TSV Friedberg als auch des Kissinger SC geht es am Wochenende um viel. Die KSC-Frauen wollen dagegen ihre Serie fortsetzen.

Für die Kissinger Handballer geht es am Wochenende um alles oder nichts, auch die Friedberger müssen gewinnen. Die KSC-Frauen wollen dagegen ohne Druck ihre Serie fortsetzen.