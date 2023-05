Handball

06:00 Uhr

Versöhnlicher Abschied: Friedberger Handballer bieten Primus großen Kampf

Plus Im letzten Heimspiel der Saison zeigen die Handballer des TSV Friedberg gegen Tabellenführer Lohr eine gute Leistung. Der scheidende Trainer ist zufrieden.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Im letzen Heimspiel der Saison und gleichzeitig dem vorerst letzten in der Bayernliga unterlagen die Handballer des TSV Friedberg dem TSV Lohr knapp mit 25:28. Der Tabellenführer der Abstiegsrunde hatte am Ende ein wenig mehr im Tank. Beim letzten Auftritt vor eigenem Publikum gab es einige Abschiede bei den Herzogstädtern.

Der Start gelang den Gastgebern, die vor vielen ihrer Fans spielten. Die Atmosphäre war top, als der TSV durch Tempogegenstöße früh auf 4:1 und 5:2 stellte. Bis zum 7:5 nach einer Viertelstunde hielt Friedberg den Gast auf Distanz. Das lag auch am in dieser Phase stark haltenden Torwart Raphael Karl. Lohr, das an der Spitze des Klassements in der Abstiegsrunde steht, kam mit der aggressiven Friedberger Abwehr zunächst nicht so gut zurecht. Vorne konnte der TSV aber einige freie Würfe nicht reinmachen, darum schaffte er es nicht, wegzuziehen. Die Gäste glichen so zum 10:10 aus. 23 Minuten waren gespielt. Durch Wechsel kam dann ein kleiner Bruch ins Friedberger Spiel, die Neuen brauchten ein paar Minuten, um sich zu finden. Offensiv ging plötzlich nichts mehr, Lohr zog im Gegenstoß bis auf 14:10 und 16:11 weg. Kilian Weigl, mit neun Treffern erfolgreichster Friedberger Werfer, schaffte kurz vor der Pause noch das 12:16.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen