Versöhnlicher Absprung: TSV Friedberg verabschiedet sich mit Sieg

Daniel Okyere und die Friedberger Handballer gewannen zum Abschluss der Bayernliga-Saison in Roßtal deutlich. Im Herbst geht es für die Herzogstädter in der Landesliga weiter. Foto: Christian Kolbert

Plus Die Handballer des TSV Friedberg siegen im letzten Saisonspiel. Dennoch steht der Abstieg aus der Bayernliga fest. Das gab es letztmals vor 36 Jahren.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

In einem sportlich bedeutungslosen Spiel gewannen die Friedberger Handballer mit 35:24 in Roßtal und verabschiedeten sich so mit einem Erfolg aus der Bayernliga. Auf das Klassement in der Abstiegsrunde hatte dieser Sieg aber keinen Einfluss mehr: Friedberg steigt als Fünfter in die Landesliga ab, Roßtal geht als Letzter denselben Weg.

Ein letztes Mal machte sich der TSV in der Bayernliga auf eine Auswärtsfahrt. Beide Teams standen bereits als Absteiger fest, aber Friedberg, das sich in der Rückrunde der Abstiegsrunde mit drei Siegen aus sechs Spielen nochmals verbessert hatte, wollte den versöhnlichen Saisonabschluss schaffen und seine Bilanz ein wenig aufpolieren. Und das gelang auch dank der hervorragenden Abwehr. Roßtal lag früh zurück, nach dem 3:2 zog Friedberg wegen seiner aggressiven Deckung immer weiter weg. Bis zur 24. Minute ließen die Gäste nur ganze vier Tore zu, über ein 10:3 und ein 16:4 waren die Verhältnisse schon früh geklärt. Friedberg konnte dieses hohe Tempo nicht ganz bis zur Pause halten. Ab dem 18:5 vier Minuten vor der Sirene ließen die Gäste ein wenig nach, Roßtal kam daher noch auf 18:8 heran.

