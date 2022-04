Vor Abstiegsrunde: Friedberg will gute Ausgangsposition

Im letzten Vorrundenspiel geht es für die Handballer des TSV Friedberg um eine gute Ausgangsposition für die Abstiegsrunde. Kissinger Frauen müssen auswärts ran.

Endspurt heißt es für die heimischen Handballerinnen und Handballer. Während für die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg am Wochenende bereits zu Ende geht, haben die Kissinger Landesliga-Frauen noch ein paar mehr Spiele. Was beide gemeinsam haben, am Wochenende sollten Punkte her.

TSV Friedberg Das letzte Spiel der Vorrunde wartet auf die Friedberger Handballer. Am Samstag ab 20 Uhr sind sie beim TV Erlangen-Bruck zu Gast. Dieses Spiel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Auswirkungen darauf haben, mit wie vielen Punkten der TSV in die Abstiegsrunde gehen wird. Denn die letzten vier Teams jeder Vorrundenstaffel aus der Bayernliga spielen dann aus, wer den Gang in die Landesliga antreten muss. Die Punkte aus der Vorrunde, die gegen andere Teams aus der Abstiegsrunde erspielt wurden, stehen zu Beginn auf dem jeweiligen Konto. Erlangen-Bruck hat genauso viele Pluspunkte wie der TSV, darf aber noch ein Spiel mehr absolvieren.

Friedberg kann am Samstag wieder auf Rückkehrer Valentin Schmid bauen. Dafür sind Lukas Geisreither und Fabian Abstreiter noch angeschlagen. Ihr Einsatz ist fraglich. Erlangen-Bruck lebt von seinem Tempospiel. Die Qualität bei der ersten und zweiten Welle ist die große Stärke der Franken. Darum muss Friedberg die Quote der Ballverluste gering halten und bei den Abschlüssen geduldig und konsequent sein. Außerdem braucht es ein gutes Rückzugsverhalten, um nach eigenen Angriffen schnell wieder sortiert zu sein in der Defensive.

Trainer Andreas Dittiger betont die Bedeutung dieser Partie: „Das ist, genauso wie das Heimspiel am letzten Wochenende, ein echtes Endspiel für uns. Wir können Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sammeln und unsere Ausgangslage stark verbessern.“ Der Coach würde gerne wie beim 26:22 im Hinspiel einen Sieg seiner Mannschaft sehen. „Wenn wir das Tempospiel von Erlangen-Bruck im Griff haben, haben wir aber auf jeden Fall gute Chancen auf diese wichtigen Zähler.“

Handball: Kissinger Frauen in Abstiegssorgen

Kissinger SC Am Samstag ab 17.30 Uhr ist der KSC bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf zu Gast. Noch vier Spiele stehen an für die Handballerinnen. Ein Blick auf die Tabelle der Landesliga Süd verrät, dass ein spannender Zieleinlauf wartet. Der KSC ist trotz seiner positiven Punktebilanz von 13:11 in akuter Abstiegsgefahr. Das liegt auch daran, dass es in der zweiten Corona-Saison mehr Absteiger als sonst gibt. Zudem ist die Südstaffel der Landesliga extrem ausgeglichen. Für die meist

Die vielen Ausfälle durch Corona und Verletzungen kommen also zur Unzeit. Der Kader ist, wie schon in der Vorwoche bei der Niederlage in Herrsching, nicht in Bestbesetzung. Biessenhofen, das wie der KSC elf Minuspunkte auf dem Konto hat, verlor drei der letzten fünf Partien und muss, wie eigentlich acht der neun Mannschaften in dieser Liga, sich nach unten orientieren. Das macht die Partie für beide Teams zu einer extrem wichtigen Angelegenheit. „Die Personalsituation ist alles andere als optimal“, so Kissings Trainerin Julia Rawein. „Wir stecken mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.“