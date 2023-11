Handball

Weiter ungeschlagen: Kissinger Handballerinnen behalten weiße Weste im Derby

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC sind weiter auf Kurs Meisterschaft. Obwohl in Haunstetten nicht alles klappt, steht am Ende der nächste Sieg fest.

Mit dem 32:30-Erfolg beim TSV Haunstetten III behalten die Kissinger Handballerinnen ihre weiße Weste.

Kissing ging in Bestbesetzung in die Begegnung. Im ersten Durchgang machten die KSC-Damen aber durch eine schlechte Chancenverwertung sich selbst das Leben schwer. Nach einem ausgeglichenen Start in einem Spiel, in dem beide Abwehrreihen wenig Zugriff hatten, gingen sie nach dem 8:8 mit 12:8 in Führung. Aber wegen der nicht immer sattelfesten Defensive und vielen Fehlwürfen drehte Haunstetten das Spiel. Mit 15:15 ging es in die Halbzeitpause. „Zuerst standen wir uns selbst im Weg“, so Trainerin Julia Rawein. „Viele vergebene Chancen sorgten dafür, dass wir uns nicht belohnen konnten für den eigentlich guten Spielvortrag. Kampfbereitschaft und Einsatz haben aber gestimmt und die Abwehr stabilisierte sich nach einer Umstellung.“

