Wieder kein Heimsieg: Schwach zweite Hälfte kostet Friedberg den Sieg

Plus Die handballer des TSV Friedberg müssen in der Bayernliga weiter auf den ersten Heimsieg warten. Auch die Zweite Mannschaft geht leer aus.

Das letzte Heimspiel des Jahres ging für die Friedberger Erste mit 21:28 (12:14) verloren. Gegen den VfL Günzburg sorgte eine schwache zweite Hälfte für die nächste Niederlage.