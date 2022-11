Handball

vor 39 Min.

Zu lange Leidenszeit: Friedberg und Kissing wollen ersten Sieg

Simon Braun und die Handballer des TSV Friedberg wollen am Samstag endlich den ersten Sieg gegen Ismaning holen.

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg peilen zum Start der Rückrunde den ersten Sieg an. Ersatzgeschwächte Kissinger stehen vor Herkulesaufgabe.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Sowohl die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg als auch die Männer des Kissinger SC in der Bezirksoberliga warten noch auf den ersten Sieg in dieser nicht mehr ganz so jungen Saison. Besonders schwierig wird es für den KSC. Schließlich geht es zu einer Mannschaft, die noch eine makellose Bilanz hat. Hinzu kommen arge personelle Probleme beim Schlusslicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .