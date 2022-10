Zu viele Fehler: Friedberg Handballer verlieren im Kellerduell

Plus Der ersatzgeschwächte TSV Friedberg verliert das Kellerduell gegen Anzing und steht noch ohne Punkte da. Sogar Trainer Andreas Dittiger muss auf das Parkett.

Auch der Einsatz von Trainer Andreas Dittiger als Feldspieler konnte die vierte Niederlage des TSV Friedberg in der Bayernliga nicht verhindern. Auch gegen den Vorletzten aus Anzing gab es beim 25:32 nichts zu holen.