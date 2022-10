Zum Hinrundenfinalle: So will Friedberg ersten Sieg schaffen

Plus Die Handballer des TSV Friedberg empfangen zum Abschluss der Vorrunde Aufsteiger Allach. Trainer Dittiger fehlt unter der Woche, ist aber wieder am Start.

Zum Abschluss der Hinrunde peilen die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg den ersten Saisonsieg an. Die Friedberger Zweite hat einen dicken Brocken vor sich. Kissing will im Kellerduell den ersten Erfolg.