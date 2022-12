Handball

12:00 Uhr

Zwei Sekunden vor Schluss: Pusch wirft Kissing im Derby zum Sieg

Plus Drama pur: Die Handballerinnen des Kissinger SC gewinnen beim TSV Aichach in einem dramatischen Spiel. Besonders die letzten Minuten haben es in sich.

Was für ein Krimi: Die Handballerinnen des Kissinger SC besiegten ihren Auswärtsfluch und holten ausgerechnet beim Tabellenführer der Bezirksoberliga TSV Aichach den ersten Sieg auf fremden Platz. Am Ende stand 31:30-Erfolg, der allerdings erst in den letzten Sekunden feststand. Neben der Freude über den Sieg gibt es auch einen Wermutstropfen.

