Harthausen

vor 33 Min.

Weit weg vom schillernden Ally Pally: So wird in Harthausen Darts gespielt

Plus Bei den Ligawettkämpfen des Dartclubs Harthausen geht es nicht ganz so laut zu wie bei der WM. Es gibt aber durchaus Parallelen – ein Besuch im Saustall.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Draußen ist es schon lange dunkel, im Inneren des Saustalls brennt noch Licht. Die Spielstätte des Dartclubs Harthausen heißt so, weil hier früher Schweine untergebracht waren. Dort tragen die insgesamt drei Mannschaften ihre Heimspiele aus. Über der selbst gezimmerten Theke prangt ein blaues Schild mit der Aufschrift "Biersport Dart". Auf der anderen Seite des kleinen Raums hängen vier Dartscheiben an der Wand. Es geht in der Partie zwischen Harthausen III und dem SV Steingriff V um den Klassenerhalt. Die Spieler sind heiß. Da passt es gut, dass die Tapete hinter den Dartscheiben motivtechnisch in Flammen steht. Zwischen Verzweiflung, Geselligkeit und Zielwasser – ein Spieltag fernab der schillernden Darts-Weltmeisterschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

