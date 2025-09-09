Icon Menü
Harthauser wird Deutscher Vizemeister Hans-Jürgen Späth reüssiert in Hochbrück mit dem Kleinkalibergewehr

Sportschießen

Harthauser wird Deutscher Vizemeister

Hans-Jürgen Späth reüssiert in Hochbrück mit dem Kleinkalibergewehr. Auch junge Schützinnen aus dem Gau Friedberg zeigen überzeugende Auftritte.
    • |
    • |
    • |
    Glänzten mit Spitzenleistungen bei der Deutschen Meisterschaft: Elisabeth Arzberger und Hans-Jürgen Späth von den KK Harthausen-Paar.
    Glänzten mit Spitzenleistungen bei der Deutschen Meisterschaft: Elisabeth Arzberger und Hans-Jürgen Späth von den KK Harthausen-Paar.

    Auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück trafen die besten Sportschützen der Republik bei den Deutschen Meisterschaften aufeinander. Zu diesem sportlichen Höhepunkt hatten sich auch 21 Teilnehmer aus dem Friedberger Sportschützengau durch ihre herausragenden Leistungen bei den bayerischen Titelkämpfen qualifiziert. Die sportlich hoch-wertigste Leistung aus Friedberger Sicht konnte hierbei der Harthauser Hans-Jürgen Späth erzielen. Nachdem er mit dem Luftge-wehr mit 398,2 Ringen noch auf Rang 50 der Herrenklasse III kam, präsentierte er sich mit dem Kleinkalibergewehr stehend auf 100 Meter in Bestform. Mit 95,99 und nochmals 99 Ringen wurde er mit hervorragenden 293 Ringen hinter Florian Fischer (FSG Prien/296) und vor dem ringgleichen Jürgen Wallowsky (293/98) aus Coburg deutscher Vizemeister.

