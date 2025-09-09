Harthauser wird Deutscher Vizemeister

Auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück trafen die besten Sportschützen der Republik bei den Deutschen Meisterschaften aufeinander. Zu diesem sportlichen Höhepunkt hatten sich auch 21 Teilnehmer aus dem Friedberger Sportschützengau durch ihre herausragenden Leistungen bei den bayerischen Titelkämpfen qualifiziert. Die sportlich hoch-wertigste Leistung aus Friedberger Sicht konnte hierbei der Harthauser Hans-Jürgen Späth erzielen. Nachdem er mit dem Luftge-wehr mit 398,2 Ringen noch auf Rang 50 der Herrenklasse III kam, präsentierte er sich mit dem Kleinkalibergewehr stehend auf 100 Meter in Bestform. Mit 95,99 und nochmals 99 Ringen wurde er mit hervorragenden 293 Ringen hinter Florian Fischer (FSG Prien/296) und vor dem ringgleichen Jürgen Wallowsky (293/98) aus Coburg deutscher Vizemeister.

