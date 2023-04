Haunstetten

06:00 Uhr

Niederlage im Derby: Friedberger Handballer mit Rückschlag im Abstiegskampf

Plus Die Handballer des TSV Friedberg verlieren das Derby beim TSV Haunstetten in der Abstiegsrunde der Bayernliga. Dadurch rückt der Klassenerhalt in weite Ferne.

Von Domenico Giannino

Das hatten sich die Bayernliga-Handballer anders vorgestellt. Mit einem Sieg beim Lokalrivalen TSV Haunstetten hätten die Herzogstädter wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt gehabt. So setzte es im Derby der Abstiegsrunde eine empfindliche 22:25-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht. Damit wird es für Friedberg jetzt sehr eng in Sachen Klassenerhalt.

Mit dem Rückenwind eines Heimsiegs gegen Ismaning fuhren die Herzogstädter die kurze Strecke in den Süden von Augsburg. Beim Letzten der Abstiegsrunde wollte der TSV die Aufholjagd fortsetzen und den Abstand auf die sicheren Plätze verkürzen. Aber von Beginn an waren die Friedberger zu passiv in der Abwehr. Sie rückten nicht weit genug heraus, verloren viele Zweikämpfe und ließen die Gastgeber zu einfachen Abschlüssen kommen. Darum wuchs der Rückstand auf 4:9 an. Trainer Andreas Dittiger musste früh eine Auszeit nehmen. Friedberg stellte defensiv auf eine 5-1-Formation um. Damit kam Haunstetten erst einmal nicht so gut zurecht. Doch Friedberg ließ auch vorne viel liegen.

