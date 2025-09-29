Friedberger Handballer mit starkem Heimauftakt – Frauen-Spielgemeinschaft verliert erneut

Die Handballer des TSV Friedberg können nur enge Partien: Nach dem 27:30 in Simbach folgte nun zum Heimauftakt ein 39:36-Offensivspektakel gegen den TSV Ottobeuren. Die Frauen der SG Friedberg-Kissing müssen derweil auch zu Hause eine empfindliche Pleite gegen die TG Landshut einstecken.

Männer: Der TSV Friedberg hat die ersten Punkte eingefahren. Gegen den ambitionierten TSV Ottobeuren gelang in der frisch sanierten TSV-Halle ein verdienter 39:36 (16:14)-Erfolg. Nach der Auftaktniederlage in Simbach wollte Friedberg unbedingt eine Reaktion zeigen – und das Team von Trainer Stefan Knittl legte hochkonzentriert los. Mit viel Einsatz in der Abwehr und aggressivem Zweikampfverhalten erarbeitete sich die Mannschaft eine frühe 4:2-Führung. Ottobeuren hielt mit hohem Tempo dagegen, doch die Herzogstädter ließen sich nicht abschütteln. Bis zum 10:10 war die Partie offen, ehe Friedberg in den Schlussminuten der ersten Halbzeit noch einmal zulegte und mit einer 16:14-Führung in die Kabine ging.

Im zweiten Durchgang zeigte sich Friedberg weiter spielfreudig und leidenschaftlich. Durch schnelle Ballgewinne und konsequentes Tempospiel baute die Mannschaft ihren Vorsprung zeitweise auf fünf Tore aus. Ottobeuren versuchte in der Schlussphase mit dem siebten Feldspieler den Druck zu erhöhen, wurde jedoch eiskalt bestraft. Lasse Rehmeyer traf gleich zweimal ins verwaiste Tor und setzte wichtige Nadelstiche.

Aufopferungsvoller Kampf gegen Aufstiegskandidaten: TSV Friedberg feiert 39:36-Sieg

Im Angriff führten Noah Newel und Hugo Häusler klug Regie und gaben dem Friedberger Spiel Struktur. In der Defensive überzeugte das gesamte Team durch Leidenschaft und Einsatzbereitschaft. Torhüter Raphael Karl setzte zudem mit vier gehaltenen Siebenmetern ein echtes Ausrufezeichen. Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Trainer Stefan Knittl zufrieden. „Die Jungs haben heute eine tolle Einstellung gezeigt. Wir haben Leidenschaft, Tempo und Einsatz miteinander kombiniert und so den Favoriten geschlagen. Auf diese Leistung können wir aufbauen“, so der Coach.

TSV Friedberg: Hugo Häusler (6), Lasse Rehmeyer (8), Simon Braun (6), Noah Newel (4), Paul Thiel (4), Paul Neumeier (4), Benedikt Bauer (3), Belim Nadarevic (3), Max Maas (1), Dominik Schiechtl, Felix Heger, Tom Cada, Raphael Karl, Fabian Reich, Vinzenz Altenweger.

Icon vergrößern In der Zange: Charlotte Ruh (blau) und die SG Friedberg-Kissing verloren ihren Heimauftakt gegen die TG Landshut. Foto: Michael Hochgemuth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Zange: Charlotte Ruh (blau) und die SG Friedberg-Kissing verloren ihren Heimauftakt gegen die TG Landshut. Foto: Michael Hochgemuth

Frauen: Die SG erwischte einen rabenschwarzen Tag, während es bei Landshut wie am Schnürchen lief (23:38). Der SG unterliefen zu viele Fehler. Selten gelang, was die Frauen sich vorgenommen hatten. Auch der Trainer, Roland Kratzer, versuchte, mit verschiedenen Varianten das Spiel noch positiv zu gestalten, aber es lief an diesem Tag einfach nichts zusammen. Im Angriff wurden viele Chancen nicht genutzt und in der Abwehr konnte kein Zugriff erfolgen, und so kam Landshut immer wieder zu einfachen Toren, die zum Ende des Spiels nicht mehr aufzuholen waren.

23:38 gegen Landshut: SG Friedberg-Kissing mit der nächsten deutlichen Niederlage

Die Trainingswoche lief ebenfalls durchwachsen, mit vielen Verletzten und Kranken war auch die Vorbereitung nicht optimal. Beim Spiel gegen Landshut halfen deshalb Sarah Gottwald, Melanie Pusch und Martina Krüger aus, die sich eigentlich vergangene Saison zurückgezogen hatten. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand und bereiten uns auf das nächste Auswärtsspiel in Herrsching vor“, sagte Kratzer nach der Partie. Dass die Saison nicht leicht werde, sei klar gewesen: „Es sind ja auch erst zwei Spiele gespielt, also immer nach vorn schaun und positiv denken.“ (AZ)

SG Friedberg-Kissing: Lea Kasper (3), Charlotte Ruh (5/1), Rojin Genitheim (2), Fiona Meisetschläger (2), Bianca Sirch (1), Ricarda Echter (5/2), Anna-Lena Gretz (4), Marei Ramsauer (1), Sarah Gottwald, Martina Krüger, Melanie Pusch, Eva Schmuhalek, Melanie Prechtl, Kristina Wiesenberg. (AZ)