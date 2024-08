Mit Ausdauer und Kraft: Sie trainiert beim SV Ottmaring für die WM

Auch bei mehr als 25 Grad im Schatten gibt es keine Pause. Die Gewichte stehen schon bereit. Nach einer kurzen Aufwärmphase geht es für Marina Filgertshofer und ihre Trainingspartnerinnen auf dem Sportplatz des SV Ottmaring los. Liegestütze, Kniebeugen, Sprünge und Übungen mit den Gewichten. Doch damit nicht genug, zwischen den Übungen wird gelaufen - rund 80 Meter, ehe es wieder in die Übungen geht. Das wiederholt sich alle paar Minuten. Für Filgertshofer ist diese Art von Training eine gute Vorbereitung auf die neue Saison in der Trendsportart Hyrox. In diesem Jahr nahm die 34-Jährige sogar an der Weltmeisterschaft teil. Dabei übt die Schwabhauserin (Kreis Landsberg) die Sportart noch nicht einmal ein ganzes Jahr aus. Wie sie dazu kam und warum sie oft schon vor dem Training zwei Stunden mit dem Rad unterwegs ist.

