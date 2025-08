Johanna Konrad knackt in Dresden die magische Marke

Es ist ein echtes Leichtathletik-Märchen, das die 20-jährige Johanna Konrad dieser Tage erlebt hat. Am Samstag feierte die Dreispringerin in Dresden ihr Debüt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Profis und Semi-Profis. Gleich im ersten Durchgang verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung von 12,83 Meter auf 12,94 Meter und zog ins Finale der besten Acht ein. Dort legte sie nochmals einen drauf und segelte erstmals über die 13-Meter-Marke hinaus und landete bei 13,04 Meter – Rang sieben! Einmal mehr im letzten Versuch, wie so oft in ihrer Karriere.

