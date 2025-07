Johanna Konrad sechstbeste Dreisprung-Juniorin Deutschlands

Johanna Konrad zählt zu Deutschlands Top sechs im Dreisprung der U23-Juniorinnen. Die Adelzhausenerin überzeugte am vergangenen Samstag bei den Deutschen U23-Meisterschaften in Ulm mit einer sehr guten Serie jenseits der 12,63 Meter. Im vorletzten Versuch segelte sie bis auf 12,77 Meter auf Rang sechs. Mit etwas Glück und einem kleinen Windstoß hätte auch ihre bisherige Bestleistung von 12,83 Meter purzeln können.

Doch auch so konnte Konrad zufrieden sein, denn sie war als zehntbeste U23-Dreispringerin der Saison nach Ulm angereist. Beim wichtigsten nationalen Wettbewerb des Jahres konnte sie sich vier Plätze nach vorne schieben. Deutsche U23-Meisterin wurde die lange Zeit verletzte Ruth Hildebrand aus Baden-Baden mit einem Dreisatz auf 12,73 Meter.

Im Weitsprung am Sonntag lief es für Johanna Konrad hingegen nicht so gut. Trotz einer Fersenverletzung trat sie an, kam aber über 5,62 Meter nicht hinaus und schied schon nach dem Vorkampf aus. Im Finale setzte ein starker Rückenwind ein, der die verbliebenen Teilnehmerinnen mächtig anschob, die Siegerin Libby Buder vom TuS Bergedorf sogar auf 6,77 Meter.

Am 23. und 24. Juli stehen noch die Bayerischen U23-Meisterschaften in Ingolstadt auf Konrads Programm. Für den Dreisprung am Sonntag ist sie bis dato angemeldet, für den Weitsprung am Samstag derzeit noch nicht. (hok)