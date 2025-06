Konrad knackt die Sechs-Meter-Marke

Endlich hat es Johanna Konrad geschafft: Bei der Sparkassen-Gala in Regensburg segelte sie erstmals über die magische Sechs-Meter-Marke hinaus und landete bei 6,04 Meter. Eine Weite, mit der sich die Adelzhausenerin von Rang 19 der aktuellen U23-Weitspringerinnen auf Platz 13 verbessert hätte. Wenn der Wind nicht ein kleines bisschen zu stark angeschoben hätte. Die Anlage in Regensburger Stadion maß einen Rückenwind von 2,1 Meter/Sekunde. Bestleistungsfähig ist indes nur eine Windunterstützung von maximal 2,0 Meter/Sekunde.

Gültig war der Versuch dennoch, die 20-Jährige belegte in der Oberpfälzer Metropole Rang drei, hinter ihrer U23-Kameradin Hannah Wörlein (TV Ochenbruck) mit 6,08 Metern und der Österreicherin Moyo Bardi mit 6,26 Metern, die von einem Rückenwind mit 2,2 Metern pro Sekunde angeschoben wurde.

Johanna Konrad war nicht gut in den Wettbewerb gestartet: Sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang hinterließ sie eine Spur in der Plastilinzone des Absprungbalkens: zweimal übertreten. So musste ihr im dritten Anlauf dringend ein gültiger Versuch gelingen, mit einer Weite von mindestens 5,37 Metern, um den Wettbewerb weiterführen zu dürfen. Wenn es drauf ankommt, dann hat die Abiturientin eiserne Nerven, wie sie schon mehrfach bewiesen hat. Prompt gelang ihr der Satz bis auf 6,04 Meter. Im Endkampf packte Konrad nochmals zwei starke Sprünge aus, mit 5,79 und 5,85 Metern. Immerhin weiß die U23-Sportlerin nun, dass sie die sechs Meter in den Beinen hat. (hok)