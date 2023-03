Erst Schrecksekunde, dann Freude: Sportfreunde Friedberg holen ersten Punkt

Die Judoka der Sportfreunde Friedberg holen den ersten Punkt in Bayernliga. Ein Kämpfer wird nach einem Würgegriff kurz ohnmächtig.

Am zweiten Kampftag der Bayernliga errang das Judo-Team der Sportfreunde Friedberg ein Unentschieden gegen die Kampfgemeinschaft aus Bad Aibling. Im Duell der beiden Aufsteiger aus der Landesliga konnten die Friedberger einen 4:6-Rückstand noch zum 10:10 ausgleichen. Viele spektakuläre Wurftechniken sowie überraschende Einzelsiege freuten die Zuschauerinnen und Zuschauer.

„Ein Anfang ist gemacht,“ zog Friedbergs Trainer Sebastian Mayr Bilanz. „Heute haben wir unseren ersten Punkt in der diesjährigen Bayernliga-Saison erkämpft. In einer spannenden Begegnung wurde es zum Ende hin noch sehr knapp für uns, aber Florian Mayr erzielte im entscheidenden, letzten Einzelkampf die rettende Wertung.“ Durch Losentscheid wurde die Reihenfolge der Gewichtsklassen festgelegt. Im Schwergewicht waren die Gäste stark aufgestellt und so wurden Moritz Schlausch mit einem tiefen Schulterwurf sowie Andreas Mayer mit einem Hüftfegewurf gleich zu Beginn auf die Judomatte befördert. Aber bis 73 Kilo holte Andreas Will mit einer Fußsicheltechnik (Ko-Uchi-maki-Komi) und anschließender Würgetechnik den ersten Einzelsieg. Antonio Marijolovic und Sebastian Mayr beherrschten die Klasse bis 90 Kilo und steuerten zwei weitere Punkte für die Mannschaftswertung bei. Im Mittelgewicht (bis 81 Kilo) überraschte Sebastian Harter seinen Konkurrenten mit einer großen Innensicheltechnik. Dennoch blieben die Gäste in der Gesamtwertung vorne. In der Halbzeitpause motivierte Mayr seine Kämpfer nochmals. Andreas Mayer (bis 90 Kilo) konterte technisch versiert in die Horizontale und auf die Matte. Andi Will überzeugte mit tief angesetztem Schulterwurf und Tareq Jamal schloss sein Match erfolgreich mit einem Haltegriff ab (beide bis 73 Kilo). Weitere Siege errangen Basti Mayr (kampflos bis 90 Kilo) und Stefan Hertz durch einen blitzschnellen Schulterwurf auf den Knien (bis 66 Kilo).

Eine Schrecksekunde durchlebten die Sportfreunde, als Sebastian Harter (bis 81 Kilo) nach einer Würgetechnik durch Markus Kitzberger nicht gleich aufgab und dabei kurzfristig ohnmächtig wurde. Sofort wurden seine Beine hochgelagert und er kam wieder zu sich. In der letzten Begegnung des Tages traf Florian Mayr auf Eduard von Briesen und wurde von diesem auch im Haltegriff fixiert. Er konnte sich jedoch befreien, nochmals mit einer Fußwurftechnik punkten und von Briesen seinerseits am Boden zur Aufgabe zwingen. (chm)