Judo

18:00 Uhr

In Mering bringen Mutter und Tochter dem Nachwuchs Judo bei

Plus Angelika Wolf und Alexandra Scherschen zeigen Kindern beim SV Mering, worauf es beim Judo ankommt. Wie das Duo zum Sport kam und was ihnen am besten gefällt.

Von Christina Riedmann-Pooch

Zweimal pro Woche sind Angelika Wolf und Tochter Alexandra Scherschen voll in ihrem Element. Dann trainiert das Mutter-Tochter-Gespann 18 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Dabei geht es auf die Judomatte. Das Duo ist seit rund fünf Jahren ehrenamtlich beim SV Mering aktiv.

