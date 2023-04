Sportfreunde-Nachwuchs top: Friedberger Trio bei Bayerischer erfolgreich

Der Judo-Nachwuchs der Sportfreunde Friedberg zeigt bei den bayerischen Meisterschaften starke Leistungen. Einmal spring sogar der Titel heraus.

Es war ein weiter Weg bis zu den bayerischen Judo-Meisterschaften der U13 in Hof, aber er hat sich für die Sportfreunde Friedberg gelohnt. Paul Stelzer holte sich die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 37 Kilo, sein Bruder Julian errang den fünften Platz in der Klasse bis 34 Kilo. Von den Mädchen war Katharina Eymüller bis 33 Kilo am Start und eroberte ebenfalls den fünften Platz, nachdem sie erst im kleinen Finale mit Haltegriff aufgeben musste.

„Jeder hat sehr stark gekämpft“, lobte Trainer Florian Mayr die Leistung seiner Judoka. Sie hatten sich erst über die Bezirks- und Gebietsmeisterschaften qualifizieren müssen. Schon dort war das Trio als Bezirksmeister erfolgreich gewesen. Julian Stelzer stand auch als Erster des südbayerischen Turniers ganz auf dem Treppchen. Jedoch verletzte sich Paul Stelzer in der Aufstiegsrunde am Fuß und musste somit unter erschwerten Bedingungen antreten. Insgesamt galt es, sich gegen 15 Konkurrenten durchzusetzen. Katharina Eymüller hatte dabei nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite: Sie verlor den ersten Kampf gegen Lisa Gerlach (Aschaffenburg), aber konnte sich in der Trostrunde bis ins kleine Finale um Platz drei durchsetzen. Dort traf sie erneut auf die Aschaffenburgerin und wurde von ihr auf die Judomatte fixiert.

Julian Stelzer erzielte einen Auftaktsieg, gelangte nach einer Niederlage gegen Angelos Zerf (Großhadern) in die Ausscheidungskämpfe um Bronze und letztlich auf den fünften Rang. Paul Stelzer hatte seine Gegner mit Schulterwürfen und Fußwurftechniken im Griff. Nach drei Vorrundensiegen traf er im Finale auf Ricardo Maier (Kempten) und machte dort den Meistertitel perfekt. „Wir sind stolz, einen weiteren bayerischen Judomeister in unseren Reihen zu haben“, freute sich der Abteilungsleiter für die Jugendarbeit David Schlagowski. (chm)