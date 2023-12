Jugendfußball

vor 50 Min.

Ärger nach Horror-Verletzung: Stätzling soll Strafe nach Spielabbruch zahlen

Plus Ein 14-Jähriger bricht sich die Hand. Die Mannschaft steht unter Schock und spielt nicht weiter. Jetzt muss der FCS eine Geldstrafe zahlen. Der Unmut ist groß.

Von Sebastian Richly

Auf dem Fußballplatz kommt es immer wieder zu Verletzungen. Eine der schlimmeren Sorte ereignete sich Mitte Oktober beim Bayernligaspiel der C-Jugend des FC Stätzling gegen den FC Augsburg. Noch 15 Minuten waren auf der Uhr, als ein Spieler des FCS ohne Fremdeinwirkung stürzte und sich einen offenen Bruch der Hand zuzog. Das Spiel wurde abgebrochen, jetzt soll der FCS eine Geldstrafe zahlen – Unverständnis und der Ärger sind groß.

Fußball-Spieler des FC Stätzling weinen und sind fix und fertig

„Das kann doch nicht wahr sein. Das hat mit Fair Play nichts mehr zu tun. Wir sind einfach nur wütend“, fasst Stätzlings Jugendleiter Stefan Schmid die Gefühlslage zusammen. Er selbst war beim Spiel nicht vor Ort, hat aber mit Trainern und Eltern gesprochen. „Der Junge hat geschrien. Sofort hat der Schiedsrichter die Betreuer gerufen. Auch sein Vater ist zu ihm gerannt und ist darauf hin ohnmächtig geworden.“ Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Derweil versammelte Stätzlings Trainer seine Mannschaft in der Kabine. „Er wollte die Spieler schützen und abschotten. Ein offener Bruch ist bei einem Erwachsenen schon schlimm, bei einem 14-Jährigen erst recht. Seine Kameraden waren fix und fertig, viele haben geweint“, so Schmid.

