Jugendfußball

vor 50 Min.

Hochklassiges Finale: Stätzling holt sich Kreispokal gegen Paar- und Eisbachtal

Plus Die U19-Fußballer des FC Stätzling gewinnen dank eines 4:1-Siegs im Finale gegen die SG Paar- und Eisbachtal den Kreispokal. Der Außenseiter hält lange mit.

In einem hochklassigen Finale vor rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern sicherte sich der FC Stätzling den Kreispokal der U19 in Bachern. Der Bayernligist setzte sich am Ende mit 4:1 gegen die SG Paar- und Eisbachtal durch. Der Kreisligist hielt allerdings lange gut mit den Stätzlingern mit.

Der FCS ging nach 21 Minuten durch Daniel Koller in Führung, doch die Spielgemeinschaft antwortete prompt. Fabian Wittmann traf nur sechs Minuten nach dem Führungstreffer zum Ausgleich. Kurz darauf hatte Paar- und Eisbachtal sogar die Chance zur Führung, doch der Schuss von Ferdinand Berger landete an der Latte.

