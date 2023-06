Rund 500 Nachwuchsfußballer in Dasing: Zwei heimische Teams siegen

Plus Rund 500 junge Fußballerinnen und Fußballer sind beim traditionellen Turnier des TSV Dasing am Start. Der SC Oberbernbach und der TSV Friedberg holen Pokale.

Nach dem am ursprüngliche Termin Christi Himmelfahrt aufgrund der unsicheren Wetterlage das traditionelle Vatertags-Turnier um den Albertus Quelle Junior-Cup nicht ausgetragen werden konnte, fand nun das Jugendturnier auf der Dasinger Sport- und Freizeitanlage statt. Mehr als 40 Nachwuchsmannschaften nahmen teil.

Jugendleiter Reinhold Rummel war neben den sportlichen Leistungen der Nachwuchssportler auch über die Bereitschaft seines Helferteams begeistert. „Es haben wieder alle tatkräftig mit angepackt, damit so eine sportliche Großveranstaltung gestemmt und reibungslos durchgeführt werden kann.“ Bereits im Vorfeld hatten die beiden Turnierorganisatoren Jürgen Schmid und Florian Jacob über Monate die Mannschaften organisiert. Rummel: „Da hatten beide leider die doppelte Arbeit, da wir nach der Absage zusätzliche Vereine anschreiben mussten und auch die Pläne erneuern mussten.“ Der Wettergott hatte dann diesmal ein Einsehen und die Sonne strahlte.