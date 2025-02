Eine Ikone als Prüfer

Budo bedeutet traditionell nicht nur Kampftechnik, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Thomas Preston gilt als einer der führenden europäischen Budo-Meister. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes sogar ein Großmeister. Geboren und aufgewachsen in den USA, hat er während seiner 17 Jahre in Asien und auf Hawaii bei den renommiertesten japanischen Meistern unzählige Kampfkünste erlernt – darunter Kendo, Iaido, Karate, Jodo und Aikido. Über diesen hochkarätigen Besuch freuten sich nun die Budo-Abteilung der Sportfreunde Friedberg.

Preston, Inhaber des fünften Dan, bereicherte einen Lehrgang für Kendo und Iaido in Derching nicht nur mit seiner Expertise, er nahm sogar die anstehenden Prüfungen ab. Der dreifache Sieger der All-Hawaiianischen Kendo-Meisterschaft sowie Silbermedaillengewinner bei der ersten Kendo-Weltmeisterschaft der Kokusai Kendo Renmei im Jahr 1970 beeindruckte die rund 15 Teilnehmer, die aus Friedberg sowie Schulen zwischen Nürnberg, München und Südtirol gekommen waren.

Der Lehrgang begann mit der Kendo-Einheit, einer Disziplin, die sich durch den Übungskampf mit Bambusschwertern (Shinai) auszeichnet. Während Anfänger zunächst ohne Gegner mit Holzschwertern die Techniken einübten, stand für die Fortgeschrittenen ein intensives Partnertraining im Vordergrund. Dabei wurden unterschiedliche Angriffs- und Abwehrtechniken in Rüstung geübt, welche von lauten Kiai-Schreie (Kampfschreie) begleitet wurden. Obwohl mit Kampfgeist und Härte gegeneinander gekämpft wird, so ist doch immer die Wertschätzung des anderen von großer Bedeutung. Der wahre Zweck liegt in der Charakterbildung und der eigenen kontinuierlichen Verbesserung.

Ein besonderes Highlight waren die anspruchsvollen Meisterprüfungen zum nächsthöheren Dan-Grad. Zwei Mitglieder von Budo Friedberg absolvierten dabei den zweiten beziehungsweise dritten Dan. Die höheren Prüfungen erforderten von den Sportlern viel Kampfgeist und Ausdauer, da sie teilweise bis zu einer Stunde lang gegen wechselnde Gegner kämpfen mussten.

Im zweiten Teil des Lehrgangs stand Iaido auf dem Programm, eine traditionelle Schwertkunst bei der die Techniken mit einem echten Katana ausgeführt werden. Im Gegensatz zum Kendo geht es in Iaido vor allem um Präzision, Konzentration und das richtige Timing, da die Bewegungen gegen imaginäre Gegner ausgeführt werden. Der praktizierte Iaido-Stil entspricht den Lehren des ehemaligen Polizeiausbilders von Tokio, Tanaya Masami. Dieser lehrte Iaido wie in der Zeit der Samurai: aufrechtstehend, schnell, dynamisch und kampfecht.

Icon Vergrößern Gruppenbild mit Großmeister: Die Teilnehmer des Budo-Lehrgangs mit Thomas Preston (Mitte). Foto: Sigmund Becker Icon Schließen Schließen Gruppenbild mit Großmeister: Die Teilnehmer des Budo-Lehrgangs mit Thomas Preston (Mitte). Foto: Sigmund Becker

Auch in Iaido absolvierten die Teilnehmer Prüfungen. Unter den wachsamen Augen von Großmeister Preston, der bekannt für seine Strenge als Prüfer ist, erreichten einige Schüler neue Kyu-Grade, während zwei Teilnehmer den ersten Dan und ein weiterer den dritten Dan erwarben. Dabei mussten die Prüflinge verschiedene Schwerformen (Kata) und freie Kombinationen in perfekter Ausführung präsentieren.

Bei den Sportfreunden Friedberg haben mittlerweile fünf engagierte Budoka einen Dan-Grad in Iaido und Kendo. Einige dieser Lehrer sind dabei bereits seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft und Hingabe aktiv. Der Lehrgang in Derching war ein voller Erfolg und zeigte eindrucksvoll, wie tief die Teilnehmer mit der Disziplin und den Traditionen der japanischen Schwertkünste verbunden sind. Es war nicht nur ein lehrreicher Höhepunkt für alle Beteiligten, sondern auch ein wertvoller Moment für den Austausch zwischen den verschiedenen Schulen.

Jeder, der Interesse an Iaido und Kendo hat, kann am Training wöchentlichen Training teilnehmen. Dieses findet montags in Derching und donnerstags in Friedberg statt. Weitere Informationen sind auf der Website www.budo-friedberg.de zu finden. (AZ)