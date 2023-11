Kampfsport

Vor Rekordkulisse: Friedberger Boxer Onur Kocer kämpft in München

Onur Kocer kämpft am Samstag in München. Der Friedberger bekommt es mit einem harten Brocken zu tun. Foto: Sebastian Richly

Plus Boxer Onur Kocer kämpft am Samstag in München. Der 23-Jährige trifft auf einen Gegner aus Bosnien. Die Vorbereitung des Friedbergers läuft nicht optimal.

Noch hält sich die Anspannung bei Onur Kocer in Grenzen. Die wird erst kurz vor seinem Boxkampf am Samstag kommen. „Erst in der Kabine, wenn ich die Hände bandagiere, dann geht es los, dann steigt die Nervosität“, so der Friedberger, der im Showpalast in München auf den Bosnier Slavisa Miodrag. Die Vorbereitung auf den Fight lief für Kocer nicht optimal.

Denn vor rund zwei Wochen warf eine hartnäckige Erkältung der 23-Jährigen zurück. „Ich musste das aufholen, was nicht einfach ist, denn normalerweise nimmt man in der finalen Phase etwas raus. Ich musste noch mehr Gas geben. Jetzt bin ich aber topfit und freue mich auf den kampf“, so der Friedberger, der in den vergangenen Tagen nur leichte Taktik-Einheiten bestritt. Insgesamt bereitete sich Kocer rund neun Wochen vor. Seinen Gegner kennt er aber nur von Videos: „Er kann definitiv Boxen. Er ist größer und schwerer als ich, also muss ich aktiver sein. Das macht es nicht einfach, aber ich will natürlich gewinnen“, gibt sich der Friedberger selbstbewusst.

