Keine Chance: Friedberger Volleyballer verlieren bei Topteam

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg verlieren in Marktredwitz deutlich mit 0:3. Die ersatzgeschwächten Gäste können nur phasenweise mithalten.

Keine Chance im Hexenkessel: Nach einer weiten und schneereichen Fahrt von rund 260 Kilometern kassierten die Volleyballer des TSV Friedberg eine deutliche 0:3-Niederlage bei der VGF marktredwitz. In die Nähe der tschechischen Grenze gab es für die Herzogstädter beim Topteam der Dritten Liga nichts zu holen.

Mit dem Derbysieg gegen den ASV Dachau im Rücken fuhr das Team trotz dezimierten Kaders motiviert nach Marktredwitz. Die zahlreichen und lautstarken Zuschauenden in der gegnerischen Arena versprachen ein spannendes Spiel. Trotz fehlender Stammspieler in den eigenen Reihen war die Ansage klar, ganz nach dem Motto „frei und mutig aufspielen“.