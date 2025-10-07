Icon Menü
Tischtennis

Kissing gegen Kissing: Team eins setzt sich durch

Tischtennis: Zu einem KSC-internen Duell kommt es in der BOL. Neben dem Ligenspielbetrieb starten auch die Pokalwettbewerbe. Ein Talent feiert Premiere.
    Eine Runde weiter im Schwaben-Pokal: die Kissinger Horst Geisler, Leonie Gräbner und Peter Pemsl (von links).
    Im Schwaben-Pokal hatte Leonie Gräbner, flankiert von Peter Pemsl und Horst Geisler, ihren ersten Einsatz im Erwachsenenbereich. Gegen den Polizei SV Königsbrunn III gewann das Team klar mit 6:1, wobei Gräbner im Einzel den Ehrenpunkt für die Gäste zulassen musste. Im Herren-Pokal auf Bezirksebene empfing der Kissinger SC III den TV Dillingen III in der Mehrzweckhalle. Peter Fuchs, Andreas Riemer und Jens Lippenberger siegten ungefährdet mit 4:2 und sind ebenfalls eine Runde weiter.

    Mit Spannung wurde das direkte Duell der Herren II mit den Herren I in der BOL erwartet. Die „Zweite“ mit Thomas Gräbner, Daniel Oswald, David Hoksch und Daniel Weiser wehrte sich tapfer, musste aber den deutlichen 7:3-Sieg der „Ersten“ mit Max Koslowsky, Patrick Kienle, Fabian Lindenmayer und Peter Fuchs anerkennen.

    Für den KSC II stand einen Tag darauf in identischer Aufstellung das BOL-Spiel beim TSV Balzhausen an. In den Doppeln konnten Oswald/Weiser punkten, während Gräbner/Hoksch unterlagen. In den Einzeln wogte das Spiel hin und her und mit Punkten von Oswald (2), Hoksch und Weiser sicherten sich die Kissinger durch ein 5:5 einen wichtigen Auswärtspunkt. In der Tabelle rangiert Team eins mit 4:0 Punkten auf Rang zwei, die Herren II sind Fünfter (3:3).

    In der Bezirksklasse C, Gruppe 2, empfing die Herren VI den TSV Haunstetten III. In den Doppeln punkteten Braitmayer/Felgenhauer während Hamberger/Oberüber ihren Gegnern gratulieren mussten. In den Einzeln konnten dann nur noch Jörg Felgenhauer (2) und Christoph Braitmayer drei Punkte ergattern und so stand die knappe 4:6-Niederlage zu Buche.

    In der nächsten Spielwoche stehen wieder neun Partien für die KSC-TT-Mannschaften an, von denen allein fünf Auswärtsspiele am Freitag ausgetragen werden. (hj)

