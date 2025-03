Im Rennen um Platz zwei in der Kreisliga Augsburg hat nach wie vor Zusmarshausen die besten Karten. Der TSV Merching, der in Pfersee zu einem 1:1 kam, darf sich ebenso Chancen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation ausrechnen wie der Kissinger SC, der in Hiltenfingen mit 3:1 erfolgreich war. Die zweite Mannschaft des SV Mering verlor in Kleinaitingen mit 1:3.

