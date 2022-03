Kissing

Hart am Rad: So knapp geht es bei Bayerns besten Radballern zu

Michael Grießer (Mitte) und Thomas Kieferle (rechts) vom RSV Kissing erreichten bei den bayerischen Meisterschaften in der Paartalhalle das Endspiel gegen den Favoriten RMC Stein. Die vier heimischen Teams schnitten insgesamt gut ab.

Plus Bei den bayerischen Meisterschaften in Kissing nehmen vier Teams des gastgebenden RSV teil. Ein heimisches Team holt den Titel, ein anderes steht im Finale.

Die besten Radballer und Radballerinnen waren in Kissing zu Gast. In der heimischen Paartalhalle richtete der RSV Kissing die bayerischen Meisterschaften aus. Mit dabei waren auch vier heimische Teams. Am Ende war der insgesamt 25. Titel auf Landesebene für die Paartaler perfekt.

