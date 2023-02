Kissinger Radballer holen in Heimspielen wichtige Punkte

Plus Die Zweitliga-Radballer aus Kissing sichern sich in der heimischen Paartalhalle wichtige Siege.

Auf einen gelungenen Spieltag in der heimischen Paartalhalle können die Zweitligaradballer vom Radsportverein Kissing zurückblicken. Sieben Spiele hatten die beiden Mannschaften zu absolvieren. Sowohl Martin Egarter und Thomas Kieferle wie auch Andreas Pongratz und Lukas Keller kamen dabei jeweils auf zwei Siege. In den anderen drei Begegnungen wurden die Punkte geteilt.