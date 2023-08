Fußball-Kreisliga

21.08.2023

Merching hält mit - unterliegt aber dann gegen den Topfavoriten

Plus Der TSV Merching verliert in der Kreisliga trotz guter Leistung gegen Lagerlechfeld. Kissing marschiert und sammelt Punkte.

Der Kissinger SC machte mit einem souveränen Erfolg den guten Start perfekt, während der TSV Merching trotz guter Leistung weiter auf den ersten Sieg warten muss.

Merching – Lagerlechfeld 0:2

Gegen den Topfavoriten aus Lagerlechfeld hielt der Aufsteiger lange gut mit und hätte in der ersten halbzeit in Führung gehen können. Doch die Chancenverwertung passte an diesem Tag nicht. „Wir hatten zwei Hundertprozentige und machen sie nicht. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber uns hat die Cleverness gefehlt.“ So ging der Favorit nach rund einer Stunde in Führung. Eine Flanke des Ex-Kissingers Alexander Kergel musste Marcel Lex nur noch über die Linie drücken. Merching drängte auf den Ausgleich und jubelte bereits, weil der Ball nach einer Ecke vermeintlich über der Linie war, doch das Schiedsrichtergespann sah den Ball nicht über der Linie. Im Gegenzug setzte sich Kergel dann durch und legte auf Ivan Mamusa ab, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. „In dieser Liga werden die Fehler härter bestraft. Das haben wir heute zu spüren bekommen.“

