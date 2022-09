Trainerwechsel bei Kissinger Handballern: Ehepaar Hollweger übernimmt

Plus Patricia und Andy Hollweger coachen nun die Handballer des Kissinger SC. Neben Trainer Jonas Füsi gibt es drei weitere Abgänge.

Bei den Kissinger Handballmännern gibt es ein neues Trainergespann. Patricia und Andy Hollerweger führen den Bezirksoberligisten in die neue Saison. Der alte Coach Janos Füsi hat den Verein verlassen und ist in sein Heimatland Ungarn zurückgekehrt. Wie die neuen Coaches die Lage vor dem Saisonstart einschätzen.