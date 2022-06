Trotz Handicap: Kissinger Schützin holt Silber bei Olympia der Gehörlosen

Plus Die Kissingerin Sabrina Eckert wird bei den Olympischen Spielen der Gehörlosen Zweite. Dabei hat die 25-Jährige im Vorfeld mit einigen Problemen zu kämpfen.

Eine längere Pause, ein neues Gewehr und schlechte Trainingsbedingungen. Die Voraussetzungen vor den Deaflympics, den Olympischen Spielen der Gehörlosen und der Menschen mit Hörbehinderung, waren für Sabrina Eckert alles andere als gut. Dennoch feierte die 25-Jährige in Brasilien mit der Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb einen großen Erfolg.